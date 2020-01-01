İşte Milli Piyango yılbaşı ikramiye bilet numarası sorgulama motoru - MPİ (gov tr) 2020 çekilişi sonuç amorti ekranı

Milli Piyango çekilişi sonrası en çok merak edilen konular arasında yer alan bilet sorgulama ekranına ulaşmak isteyen vatandaşlar için sıralı tam listeyi bir araya getirdik. Peki bu yıl da büyük bir heyecana sahne olan ve zengin olma umuduyla milyonlarca vatandaşın şansını denediği Milli Piyango çekiliş sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte MPİ sonuç bilet ikramiye sorgulama ekranı ve daha fazlası...

BİLET SORGULAMA 2020 NASIL YAPILIR?

Milliyet.com.tr bilet sorgulama ekranı ile kolaylıkla yılbaşı biletinizi sorgulayabilirsiniz. Öncelikle Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına bilet numaranızı girmeniz gerekiyor. Ardından çekiliş tarihini doğru olarak seçip bilet sorgula butonuna basmalısınız. Biletinize ikramiye isabet etmesi halinde ne kadar ikramiye kazandığınız ekranda görünecektir.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA MOTORU

BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKARSA NE YAPACAKSINIZ?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi yapmanızın ardından biletinize ikramiye isabet ettiğinde ikramiyenizi nasıl alacaksınız? Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alan ikramiye alımı gezici ve sabit bilet bayilerinden yapılıyor. Amorti ve küçük ikramiyelerin temini bayiliklerden yapılırken milyonluk biletler ve büyük ikramiye tutarları Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmektedir.