03.10.2019 - 12:18 |
İşte piyasalarda son durum
Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 5.70 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.6682 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.7139 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 12.04 itibarıyla 5.6998 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.2479 TL seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 98.69 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0970 seviyelerinde bulunuyor.
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 274,4 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar/TL'deki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 275 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 274,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829 liradan satılıyor.
Türkiye kıyılarında ‘İstilacı Balon Balığı’ tehlikesiİklim değişikliği ile birlikte son olarak Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında görülen Balon Balığı saldırısı ile 8 yaşında bir kızın parmağı kopmuştu. Yaşanan olaya dikkat çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Denizde balığa çıkan vatandaşlarımız bilmedikleri balıklara dokunmasınlar. Okyanuslardan çıkıp Akdeniz üzerinden ülkemize ulaşıyor. Dualarımız inşallah Karadeniz kıyılarına ulaşmaz" dedi.