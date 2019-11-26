İşte ‘spor lüks’ ayakkabı ve çanta

İtalyan lüks markası Prada ve spor giyim devi adidas’ın işbirliği ilk meyvelerini verdi. ‘Prada for adidas Limited Edition’ adlı birlikteliğin ilk ürünleri Prada Superstar spor ayakkabısı ve Prada bovling çantası oldu. İtalya’da üretilen ayakkabı ve çanta 4 Aralık’ta satışa çıkarılacak.

Spor ve lüks tarzı birleştiren ürünler sınırlı sayıda olacak. Sadece 700 ürün satışa sunulacak ve seri numaraları ürünlerin üzerinde bulunacak. Ürünler 4 Aralık’tan itibaren adidas ve Prada’nın internet siteleri ile Prada’nın bazı mağazalarında satışa sunulacak.

Şemsiyesi altında Prada, Miu Miu ve Church’s gibi markaları bulunduran Prada Group 70 ülkede 637 mağazaya sahip.