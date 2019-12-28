İşte Türkiye’nin otomobili

Türkiye, otomobiline kavuştu... ‘Türkiye’nin Otomobili’nin lansmanı dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde yapıldı.

Büyük beğeni toplayan yerli oto ‘doğuştan elektrikli’. 300 ve 500 kilometre menzil opsiyonlarına sahip Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşıyor. Araç 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, “Hayalimiz, tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nu (TOGG) kurdu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sıfır emisyona sahip

Erdoğan, tarihi günde 2 mega projeyi aynı anda hayata geçirdiklerine işaret ederek, hem Bilişim Vadi’sinin resmi açılışını yaptıklarını hem de otomobilin ön gösterim araçlarını paylaştıklarını kaydetti. Türkiye’nin ilk yerli otomobil denemesi Devrim’in de tören alanına getirildiğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İlk yerli otomobil denemesi olan ‘Devrim’in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de örneğidir. Daha önce uçak yapan, motor geliştiren, silah üreten müteşebbislerimizin başına ne gelmişse ‘Devrim’ otomobilinin başına da aynısı gelmiştir.”

Otomobilin fiziken üretileceği fabrikanın Bursa’da olacağını açıklayan Erdoğan, “Gemlik’te Silahlı Kuvvetlerimiz’e ait büyükçe bir yerimiz var. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda takribi 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız” dedi.

Erdoğan, sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli aracının üretileceğini belirterek, “Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa’nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız” dedi.

Yerli ve milli bir araç

Erdoğan, fikri ve sınai hakları Türkiye’ye ait olan araçla dünyanın rekabetçi bir Türk markasıyla tanışacağını söyledi. Bu markaya ilişkin tüm stratejik kararların Türkiye tarafından alındığını, fikirlerin Türk mühendislerin ce hayata geçirildiğini ifade eden Erdoğan, “2022 yılında tüm Türkiye’de şarj altyapımız da hazır olacak. Bu otomobil yerli ve millidir. Kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı” diye konuştu.

HAKLARI YÜZDE 100 TÜRKİYE’YE AİT

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, yola çıkarken, fikri sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait olan, en güncel halde küresel bir marka yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

İlk 2 yıl SUV, marka seneye

Karakaş, ürün gamında 15 sene içinde 5 model olacağını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“İlk 2 senede SUV’la başlayıp, akabinde 18 - 24 ay içinde C segment sedanımızı getireceğiz. Bu markanın isimlendirme sürecini önümüzdeki sene ortası tamamlamayı düşünüyoruz.”

‘Hızseverler’ koltuğa yapışır

200 beygir ve 400 beygirlik iki alternatif olacağını ifade eden Karakaş, şunları kaydetti:

“Aracımızı arkadan itişli veya çift motor dört çeker olarak düşündük. 200 beygirli aracımız ile 7.6 saniyede, 400 beygirli aracımız ile 4.8 saniyede aranızdaki hızseverleri resmen koltuğa yapıştıracağız. 500 kilometre menzil ve hızlı şarj ile 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz.”

En uygun maliyet

Otomobilin “en”lerine işaret eden Karakaş, “Segmentinde en uzun aks mesafesi olan otomobilden bahsediyoruz. En geniş iç hacme ve en yüksek performansa sahip olacak. Toplam sahip olma maliyetinde ise elektrikli araç olmanın verdiği avantaj ile en uygun araç olacak. 2022 yılında seri üretime başladığımızda bizim şirketimiz ödenmiş öz sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacak” dedi.

22 MİLYAR LİRALIK FABRİKA GEMLİK’E

Yerli otomobilinin üretimi için Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait araziye fabrika kurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa’da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak. Yatırımın süresi ise, 13 yıl olarak belirlendi.

Erdoğan, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK’ya ait araziye kurulacağını açıkladı.

4 bin 323 kişiye iş

Haralar bölgesi, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla biliniyor. Tesisin kurulacağı alanın, TSK’ya ait 4 milyon metrekarelik arazi olması dolayısıyla tercih edildiği belirtildi. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Yerli otomobil için 30 bin alım garantisi sağlanacak.

60 yıllık hayal gerçek oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçmişte Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi parlak isimlerin Türkiye’nin önünü açacak girişimlere niyetlendiklerini ve Devrim otomobili gibi cesaretli adımların atıldığını anımsatarak, şunları söyledi:

“Maalesef yeterli ekosistem gelişmediğinden, en çok da bu işleri sahiplenecek, yüreklendirecek bir siyasi irade olmadığından böyle fevkalade önemli çabalar akim kaldı. Yerli, milli, özgün atılımları boğmaya çalışan zihniyet yüzünden birçok fırsatı kaçırdık. Yıllarca bu millete ‘yapamazsın’ diyenlere inat, ‘en iyisini biz yaparız’ dediğimiz günlere geldik. Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan kendi otomobilini üretme fikrinin işte bu günlerde gerçeğe dönüşüyor olması asla bir tesadüf değil.”

2022’de banttan inecek

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aracın 2020’de ülkenin en önemli küresel markalarından biri olacağını belirterek, “2021’de fabrikamızı açacağız. 2022’de de ilk aracımız banttan çıkmış olacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi yarım asırlık hayaline kavuşturacak dev bir adım atıldığını dile getirerek 15 yılda en az 22 milyar lira tutarında yatırım yapacaklarını bildirdi. Hisarcıklıoğluo tomobilin sadece Türkiye’de üretilmeyeceğine dikkati çekerek, “Markası, patenti, tasarımı bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız” dedi.

ERDOĞAN’DAN TEST SÜRÜŞÜ

Otomobilin SUV modelinin direksiyonuna geçen Erdoğan’a, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş bilgi verdi. Erdoğan’a test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti. Türk iş dünyası da aracı çok beğendiklerini açıkladı.

Küresel markaya ön satış modeli

Küresel bir marka düşündüklerini dile getiren Erdoğan şöyle konuştu: “Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz gün hedefe ulaşmış olacağız.

Üretim ve ihracat stratejimizi buna göre belirliyoruz. Milletimizin de bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Otomobilin ticari olarak satışa sunulacağı 2022 öncesi milletimizin projeye ve milli teknoloji hamlesine olan desteğini göstermek üzere ön satış süreci başlatılabilir. Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum.”