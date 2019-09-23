İş’ten ön ödemeli dijital kart

İş Bankası’ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, teknolojideki hızlı gelişmeler paralelinde ürün, uygulama ve hizmetlerin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Sezen şunları kaydetti:

Finansal okur yazarlık

“Bankamızın dijitalleşme stratejisine uygun olarak attığımız adımların en yenisi, ön ödemeli kart alanında oldu. ‘Maximum Mobil’ ile İş Bankası müşterisi olsun olmasın herkes, ön ödemeli kart ürünümüz ‘MaxiPara Kart’ başvurusunda bulunabiliyor ve kart sahipleri başvuru anında üretilen dijital kartlarını anında kullanmaya başlayabiliyor.

Bu kart sayesinde, fatura ödemeden alışverişe kadar temel günlük işlemlerini mekan ve zamandan bağımsız olarak mobilden kendi kontrolünde yapabiliyor. Dijital MaxiPara Kart, 18 yaşından küçük, 12 yaşından büyük çocuklarımızın da sahip olabileceği bir ürün.

Aileler, çocuklarına nakit olarak verdikleri harçlıkları ‘MaxiPara Kart’a yükleyerek bu kartı çocuklarına verebiliyor, bu kart ile yapılacak harcamaları sektörel bazda kısıtlayabiliyor, kullanım için günün belirli saat aralıklarını seçebiliyor.

Böylece harcamalarını karta bağlı olarak takip eden çocuklarımız için genç yaşta finansal okuryazarlılık eğitimi de başlamış oluyor.”