İş’ten tarımda İmeceMobil...

Tüm çiftçilerin akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirebilecekleri “İmeceMobil” uygulaması sayesinde, tarla, bahçe ve hayvancılık ile ilgili üretim tesisi bilgileri kaydedilebiliyor. Don, dolu, şimşek, fırtına ve şiddetli yağış gibi anlık hava olayları hakkında önceden uyarılar alabilen çiftçiler, ayrıca alanında uzman ziraat mühendislerine ve veteriner hekimlere istedikleri zaman bitkisel üretimle ve hayvancılıkla ilgili sorular sorabiliyor.

Uygulamada çeşitli tarımsal güncel duyurulara ulaşılabiliyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli üretime katkı sağlamanın, ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyledi.