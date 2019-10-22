22.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
İş’ten tarımda İmeceMobil...
Türkiye İş Bankası’nın iştiraki Softtech tarafından geliştirilen “İmeceMobil” uygulaması ile çiftçiler, ihtiyaç duydukları birçok bilgiye dijital ortamda ulaşabilecek. İş Bankası’ndan yapılan açıklamada bankanın teknoloji şirketi Softtech tarafından geliştirilen, çiftçilerin üretim aşamalarında ihtiyaç duyacakları çeşitli bilgileri 7/24 görebilecekleri “İmeceMobil” uygulaması kullanıma sunulduğu belirtildi.
Tüm çiftçilerin akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirebilecekleri “İmeceMobil” uygulaması sayesinde, tarla, bahçe ve hayvancılık ile ilgili üretim tesisi bilgileri kaydedilebiliyor. Don, dolu, şimşek, fırtına ve şiddetli yağış gibi anlık hava olayları hakkında önceden uyarılar alabilen çiftçiler, ayrıca alanında uzman ziraat mühendislerine ve veteriner hekimlere istedikleri zaman bitkisel üretimle ve hayvancılıkla ilgili sorular sorabiliyor.
Uygulamada çeşitli tarımsal güncel duyurulara ulaşılabiliyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, sürdürülebilir, güvenli ve katma değerli üretime katkı sağlamanın, ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu söyledi.
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.