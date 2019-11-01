İstihdama kredi dopingi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankasının istihdam odaklı kredi paketini devreye aldığını bildirdi.

Malatya Sanayi ve Ticaret Odası’nda düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’na katılan Albayrak, ekonomideki geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla, işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz.

Bankalarımızın, istihdam yoğun sektörlerde, istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara, belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadede, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz.”

Faiz oranı da düştü

Albayrak, böylece iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken, işsizlikle mücadele konusunda da önemli bir adımı atmış olacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibariyle reyting oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15.50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13.50 arasında uygulayacaklar.

Bu oranlarla, 2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz.”

Zor bir sürecin geride bırakıldığını, ataklarla, kırılganlıklarla, tehditlerle, zorluklarla mücadele ettiklerini, Türk lirasını, Türk varlıklarını sayısız saldırıdan koruduklarını kaydeden Albayrak, bundan sonraki süreçte de teyakkuzu elden bırakmayacaklarını bildirdi.

İhracatçı sayısı ithalatçıyı solladı

Bakan Albayrak, eylül ayı itibarıyla Türkiye’de ihracatçı firma sayısının ithalatçı firma sayısını geçtiğine dikkati çekti, bu artışın devam edeceğini söyledi. Cari açıkla mücadelede kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Albayrak, “2019 ağustos ayında ulaştığımız 5.1 milyar dolarlık yıllık cari işlemler fazlasıyla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık” dedi.

Albayrak, bu yılın iyi bir şekilde tamamlanmasının beklendiğini belirterek, “İnşallah 2019’u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız” ifadesini kullandı. Albayrak, şöyle devam etti:

“Faizler yüzde 24’lerden yüzde 14’lere geldi. Birileri ne diyordu, ‘Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.’ Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor. Birileri diyor ya ‘Rakamları elle yazıyorlar’ Tabii kuru da enflasyonu da her gün elle yazıyoruz, ihracatı zaten ben akşam oturuyorum, ‘İhracat arttı’ diyorum, cari fazlayı elle yazıyoruz. Türkiye’nin bütün bu saldırılara rağmen bu performansı daha iyiye gidiyor.”

Yeni bir dönem

Reel sektörün finansal olarak destekleneceği yeni bir döneme girileceğini vurgulayan Albayrak, ekonomideki kazanımları koruyarak çok daha iyi bir konuma emin adımlarla ilerlediklerini, büyümede, iki çeyrek bazında gelen toparlanmanın ardından, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin, ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin güçlendiğini gösterdiğini bildirdi.

Saldırılara rağmen normalleşme tamam

Türkiye ekonomisinin dünyada eşi benzeri az görülmüş finansal saldırılar, yaptırımlar ve tehditlerin yoğun olduğu bir dönemden geçtiğini ve uzun zamandır bunlarla mücadele verildiğini dile getiren Albayrak, şunları söyledi:

“Türkiye ekonomisini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye ideali dışında bir hedefimiz olmadı. Ülkemizin potansiyelini biliyorduk. Hangi alanlardan saldırabileceklerini biliyorduk. Topyekun mücadeleye girdik. Ekonomide verdiğimiz mücadelenin yanında bir de algı operasyonlarına, itibar suikastlarına karşı mücadele verdik.

Biz tarihin en büyük 3 kur saldırısına maruz kaldığımız son 1 yılda tüm bunlara, tehditlere, yaptırımlara rağmen Türkiye olarak hedeflerimize emin adımlarla adım adım ilerliyoruz. 15 ayda ekonomimizin sağlam altyapısı, kurumlarımızın etkili koordinasyonu, yerinde ve zamanında müdahalelerle finansal piyasalarımızda normalleşmeyi sağladık.”

Enflasyon iniyor

Spekülatif ataklar sonrası bozulan fiyatlama davranışıyla yüzde 25.2 seviyesine yükselen TÜFE’nin yüzde 9.3 seviyesine geldiğine, beklentilerin ekim itibarıyla yüzde 8 olduğuna ve yüzde 45 seviyesine çıkan ÜFE’nin de yüzde 2.45 seviyesine indiğini söyleyen Albayrak, “Yeni Ekonomi Programı’nda tarihimizde ilk defa yüzde 5’in altını göreceğiz” dedi.

En az 5 ilave istihdam şartı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürünü hayata geçirdi. 3 kamu bankası İstihdam Odaklı İşletme Kredisi’ne yönelik ortak bir açıklama yaptı.

İstihdam başına

2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kredinin imalat sektörü, hizmet sektörü, devam eden konut projeleri ve yurt dışı müteahhitlik sektörüne yönelik hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İstihdam Odaklı İşletme Kredisi’nden seçilmiş emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir. İlave istihdam başına kredi tutarı tekstil ve konfeksiyon için 100 bin lira, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin liradır.

Söz konusu krediden seçilmiş emek yoğun hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir. İlave istihdam başına kredi tutarı ise 5 bin lira ila 100 bin lira arasında değişecektir.”

2 yıl anapara ödemesiz olacak

Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi’nin kullanılması için gerekli şartlara da açıklamada yer verildi.

Hasılat Paylaşım Yönteminin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sağlanacak finansman kaynağı ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilecek ya da kaybedilen istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olacaktır. İstihdam odaklı söz konusu kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecektir.”

Türkiye’den iş gücü

Ayrıca, konuyla ilgili yapılan açıklamada, yurt dışında inşaat - taahhüt projesi ihalesi kazanan müteahhit firmalardan, personel istihdamının en az yüzde 75’inin Türkiye’den götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt edenlerin İstihdam Odaklı İşletme Kredisi’nden faydalanabileceği bilgisi de verildi.