İstikrar Raporu: Dövizdeki oynaklık azaldı

TCMB Başkanı Murat Uysal, raporun önsözünde yaptığı değerlendirmede, küresel büyümeye dair beklentilerin aşağı yönlü güncellendiğini ve risk unsurlarının belirginleştiğini belirtti. Yurt içinde enflasyon oranındaki düşüş ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin ön plana çıktığını ifade eden Uysal, döviz kuru oynaklıklarının azalırken, faiz oranları belirgin olarak gerilediğini kaydetti.

Uysal, “Merkez Bankası elindeki bütün politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Gidişat olumlu

Olumlu gidişatın etkili olduğu bildirilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Banka kredilerine dair göstergeler ise eylül ayına kadar tarihsel ortalamalarına göre bir miktar olumsuz seyretmeye devam etti. Ancak, önümüzdeki dönemde kredi büyümesindeki canlanmanın ve iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanmanın bankacılık sektörü aktif kalitesine olumlu katkı yapması beklenmektedir. Nitekim, yüksek frekanslı güncel verilere göre, eylül ayında başlayan kredi büyümesindeki canlanma banka grupları ve kredi türleri bazında genele yayılarak sürmektedir.”