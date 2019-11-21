21.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
İşveren diplomaya değil tecrübeye bakıyor
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, işverenlerin iş gücü piyasasında diplomadan ziyade pratik bilgiye, tecrübeye önem verdiğini açıkladı.
İŞKUR’un ev sahipliğinde ‘İşgücü Piyasasındaki Yeni Zorluklarla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar: İşgücü Piyasası Araştırmalarının Rolü’ Çalıştayı başladı. Uzunkaya, İŞKUR olarak 10 bin personeli ile Türkiye’nin 81 ilinde, 82 milyon ülke insanına hizmet verdiklerini belirtti.
Uzunkaya, şöyle devam etti: “İş gücü piyasamızda imalat sektöründe karşılayamadığımız yüzde 33’lere varan iş gücü talebi söz konusu. İmalat sektöründe personele ihtiyaç duyuluyor.