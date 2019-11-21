İşveren diplomaya değil tecrübeye bakıyor

İŞKUR’un ev sahipliğinde ‘İşgücü Piyasasındaki Yeni Zorluklarla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar: İşgücü Piyasası Araştırmalarının Rolü’ Çalıştayı başladı. Uzunkaya, İŞKUR olarak 10 bin personeli ile Türkiye’nin 81 ilinde, 82 milyon ülke insanına hizmet verdiklerini belirtti.



Uzunkaya, şöyle devam etti: “İş gücü piyasamızda imalat sektöründe karşılayamadığımız yüzde 33’lere varan iş gücü talebi söz konusu. İmalat sektöründe personele ihtiyaç duyuluyor.