İsviçre çakısı gibi bir şölen

20 - 22 Eylül arasında Bomontiada’da yapılacak etkinlikte iş, kültür, sanat, bilim, eğlence ve lezzet bir araya gelecek.

Etkinlikte İsviçreli şirketlerle iş bağlantısı kurmak, bu ülkenin eğitim kurumlarını incelemek, teknolojideki son gelişmeleri izlemek veya İsviçre Alplerinin havasını hissetmek mümkün olacak. Dün organizasyonu düzenleyecek olan İstanbul’daki İsviçre İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Yıldırımlı, Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ve İsviçre İstanbul Başkonsolos Vekili Beat Schmid ev sahipliğinde Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de katılımıyla bir tanıtım toplantısı yapıldı. Mehmet Yıldırımlı, “İsviçre ile Türkiye arasında özellikle ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkiler, son 10 yıldır giderek artıyor. Bu olumlu tabloya bizler de bir katkı yapmak istedik. İsviçre şirketlerine ve kurumlarına da Türkiye’yi daha iyi değerlendirebilecekleri bir platform sunacağız” dedi.

Köprü görevi görecek

Arpat Şenocak da “İsviçre’nin geleceğini şekillendiren dünyaca ünlü ekonomist, iş ve siyaset dünyasından da saygın isimlerin yerini alacağı İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu da çok önemli bir köprü işlevi görecek” dedi.

İsviçre İstanbul Başkonsolos Vekili Beat Schmid ise şunları söyledi: “İstanbul’da 3 gün boyunca bir şölen yaşanacak. Katılımcılarımız teknoloji, eğitim, kültür alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle bir araya gelebilecek, İsviçre’yi ve İsviçre firmalarını tanıyabilecek. Bu organizasyonun Türkiye ile İsviçre arasındaki memnuniyet verici bağları daha da sıkılaştıracağına inanıyorum.”

İster iş bağla ister inek sağ

Bomontiada’nın yer aldığı Bomonti semti, ismini İsviçreli Bomonti kardeşlerden alıyor. Organizasyona Bomonti ailesinden iki kişinin de katılması bekleniyor. İsviçre 2019 Günleri’nde genç ziyaretçilerin İsviçre şirketleri ile buluşabileceği bir kariyer planlama etkinliği de olacak. Finansal sistemde blok zincir ve yapay zeka uygulamalarının da masaya yatırılacağı etkinlikte İsviçreli ABB’nin 2015 yılında geliştirdiği robot YuMi de boy gösterecek. Festival tarafında ise İsviçre Alpleri İstanbul’a taşınacak ve çocuklar arasında inek sağma yarışması bile düzenlenecek.