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    HaberlerEkonomiİtalya'da işsizlik ağustosta geriledi
    30.09.2019 - 13:38 | | AA

    İtalya'da işsizlik ağustosta geriledi

    İtalya’da işsizlik, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 puanlık düşüşle yüzde 9,5'e geriledi.

    İtalya'da işsizlik ağustosta geriledi

    İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre, işsizlik, aylık bazda son 8 yılın en düşük seviyesinde çıktı.

    Ülkede işsizlik, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 puanlık düşüşle yüzde 9,5'e gerilerken, bu oranın Kasım 2011'den bu yana görülen en düşük seviye olduğu belirtildi.

    15-24 yaş arasını kapsayan genç işsizlik oranında da ağustos ayında yüzde 1,3'lük düşüş yaşandığı ve söz konusu oranın yüzde 27,1 olarak ölçüldüğü kaydedildi. ISTAT, bu oranın ise Ağustos 2010'dan bu yana görülen en düşük değer olduğuna dikkati çekti.

    İtalya'da bu yıl işsizliğin düşme eğiliminde olmasının başlıca sebepleri arasında, Haziran 2018 ile Ağustos 2019 arasında görevde kalan 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig Partisi koalisyonunun aldığı geçici sözleşmelerin kontrole tabi tutulması ve ucu açık sözleşmelerin teşvik edilmesini amaçlayan önlemler gösteriliyor.

     

    Antrenman yapan motosikletlerin kaza anı kask kamerasındaKarabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu düzenlenecek 6. Müzekent Doğa ve Motosiklet Kampı kapsamında antrenman yapan iki motosikletin çarpışma anı, kask kamerasınca kaydedildi.
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