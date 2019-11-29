29.11.2019 - 07:50 |
İtalyanlardan yatırıma devam
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türk ekonomisinde enflasyonun tek haneye doğru gerilediğini belirterek, “İhracat daha önce benzeri olmayan seviyelere ulaştı. Bunların hepsi güzel işaretler. Türk ekonomisinin tekrar ivme kazandığını düşünüyorum” dedi.
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde “Tekrar İvme Kazanan Türk Ekonomisi Işığında Türkiye-İtalya Ticari İlişkilerinde Yeni Fırsatlar” konulu forum, Venedik Sarayı’nda düzenlendi.
Gainai, 2018’de İtalya’dan Türkiye’ye 500 milyon euro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini bildirdi.
İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Müdürü Riccardo Landi Türkiye’nin güçlü ekonomisine dikkat çekerken İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, “İtalyan sermayesi Türkiye yatırımlarına devam edecek” dedi. l EKONOMİ SERVİSİ
Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.