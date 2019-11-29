İtalyanlardan yatırıma devam

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde “Tekrar İvme Kazanan Türk Ekonomisi Işığında Türkiye-İtalya Ticari İlişkilerinde Yeni Fırsatlar” konulu forum, Venedik Sarayı’nda düzenlendi.



Gainai, 2018’de İtalya’dan Türkiye’ye 500 milyon euro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini bildirdi.

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı İstanbul Müdürü Riccardo Landi Türkiye’nin güçlü ekonomisine dikkat çekerken İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, “İtalyan sermayesi Türkiye yatırımlarına devam edecek” dedi. l EKONOMİ SERVİSİ