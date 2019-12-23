İthal edilen Rus şekeri perakende satılamaz

“Şeker fabrikalarının ihale yönteminde ihaleye girecek ya da fabrikaları alacak kuruluşlarda yeterlilik şartı aranmadı. Böyle olunca da bilmedikleri bir konuda hızlı bir üretim faaliyetinin içine girdiler. Fabrikaların satışı nisanda, teslimleri hazirandan itibaren yapıldı. Halbuki pancar şubat sonu başlıyor ve mayısa kadar ekiliyor. Yani pancar ekilmiş, çiftçiyle sözleşme yapılmış, pancar yetişme noktasına gelmiş, onu işleyecek fabrikalar sahiplerine yeni teslim edilmeye başlandı. Zamanlama doğru değildi.

Çiftçiler tecrübe eksikliğinden kaynaklanan mağduriyetler yaşamaya başlayınca tepki oluştu. Bunun sonucunda bu sene için pancar üretimine bir şekilde yansıdı.

Türk Şeker’in sektörden çıkıyor olması nedeniyle bir boşluk meydana geldi.”