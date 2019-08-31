İthal gübrenin yarısı Mardin’de üretilecek

Yılda 600 milyon $

Bakan Turhan, beraberinde Mardin Valisi Mustafa Yaman, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile 1.2 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilen ve 1500 kişinin istihdam edildiği Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Turhan, buradaki fosfatın yanı sıra ülkenin farklı yerlerindeki madenlerde çıkan atık maddelerin de fabrikada işlenerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Bakan Turhan, fabrikadaki gübre üretiminin ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya değinerek, şunları söyledi:

“Döviz verip dışarıdan ithal ettiğimiz gübrenin yüzde 50’si bu tesiste üretilecek. Bunun değeri yaklaşık 360 milyon dolar. Yine diğer maden üretilen tesislerdeki atık malzemenin bir kısmının içindeki bakır, kobalt, gümüş ve demir gibi önemli metaller de bu tesiste sanayiye kazandırılacak. Bunun da değeri yıllık yaklaşık 270 milyon dolar seviyesinde. Biz bu metalleri de yine yurt dışından alıyoruz. Özetle bu tesis ülkemize yılda 600 milyon doların üzerinde bir ithal malı, mamulü kazandırmış oluyor. Atık olarak çevreye zararı olacak her türlü malı burada işleyerek mamul haline getiriyor. Döviz girdisi sağlıyor.”

Turhan, tesiste işlenecek ürünlerin taşınmasını sağlayacak demiryolunun da yıl sonu hizmete gireceğini kaydetti.