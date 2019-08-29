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    HaberlerEkonomiİthal ürünlere yeni düzenleme
    29.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    İthal ürünlere yeni düzenleme

    İthal ürünlere yeni düzenleme

    Tekstil ürünleri, çapa makineleri ve camın da aralarında  bulunduğu bazı ürünler için uygulanan dampinge karşı önlemlerin süresi gelecek yılın ilk yarısında dolacak. Ticaret Bakanlığının “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Çin menşeli “naylon veya diğer poliamidlerden tek katının  her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler” ile “kurşun kalemler ve kurşun  boyama kalemleri”ne yönelik dampinge karşı önlemlerin süresi sona erdi.

    Öte yandan, Çin, Çin Tayvanı, Güney Kore, Malezya, Tayland menşeli  “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” için 21 Ocak  2020’ye kadar dampinge karşı önlem uygulanacak.

    Çin menşeli “yalnız poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine  edilmiş dokumaya elverişli suni sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı  geçen dokunmamış mensucat” için 12 Nisan 2020, “diğer çapa makineleri” için 17  Nisan 2020, “destekli halkalı zincirler” ve “diğerleri (kaynaklı halkalı)” için  10 Mayıs 2020, “gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan  kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar” için 23 Mayıs 2020’ye kadar  dampinge karşı önlem yürürlükte kalacak.

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