BİST110.115 2,03EURO6,460,17USD5,78-0,18ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İthalat rejimine ek karar
    ABONE OL
    12.12.2019 - 11:37 | | AA

    İthalat rejimine ek karar

    Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan "forkliftler, kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları" ithalatında yüzde 6-6,5 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

    İthalat rejimine ek karar

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 45 gün sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler hariç diğer ülkeler menşeli olan "forkliftler (akülü ve dizel), kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları"nın ithalatında yüzde 6-6,5 ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. 

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber