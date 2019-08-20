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    HaberlerEkonomiİthalatta gözetim uygulaması
    20.08.2019 - 09:51| AA

    İthalatta gözetim uygulaması

    Gümrük beyannamesi kapsamında 25 kilogram ve altında ithal edilecek, gümrük tarife istatistik pozisyonunda belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için kayıt zorunluluğu bulunmayacak.

    İthalatta gözetim uygulaması

     

    Ticaret Bakanlığı'nın "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, gümrük tarife istatistik pozisyonunda belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatında gümrük beyannamesi kapsamında kayda alınmama şartı brüt 50 kilograma kadarken, bu rakam 25 kilograma düşürüldü.

    Ayrıca, ithal edilecek eşyanın dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat olması halinde "Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı", örme kumaş cinsi eşya olması halinde "Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı", uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde "İplik Detay Beyanı" ve "Elyaf Detay Beyanı"nın da tam ve usulüne uygun şekilde doldurulması ve kayıt merkezlerine iletilmesi gerekecek.

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