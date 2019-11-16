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    Haberler Ekonomi Haberleriİthalatta haksız rekabetin önlenmesi
    16.11.2019 - 09:12 | | AA

    İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

    Malezya menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ürünlerine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

    İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

    Ticaret Bakanlığı'nın "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğ, yerli üreticiler ELPA Elastiki İplikler San. ve İhr. AŞ ile Şahin Lateks San. ve Tic. AŞ tarafından Malezya menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarını belirliyor.

    Buna göre, yapılan inceleme sonucunda nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla söz konusu ülke menşeli ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

     

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