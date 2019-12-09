İTO dört ayda ihracatçı yapacak

Programa katılmak isteyen üyeler 13 Aralık’a kadar internetten başvuru formunu doldurabilecek. İhracata İlk Adım Programı ile KOBİ’ler ihracat yolculuğuna çıkacak.

En az 5 çalışan...

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, firmaların programla ihracat becerisinin artacağını belirterek, “Program, birçok firmamızın ‘Neden ihracat yapamıyorum?’ sorusuna yanıt verirken, onlara pazar araştırmasından ticari uyuşmazlığa ve markalaşmaya kadar ‘hap’ bilgiler sunuyoruz. Bir anlamda, içlerindeki ihracat potansiyelini keşfetmelerine eşlik ediyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar 266 KOBİ’ye ihracat konusunda yönlendirmelerde bulunduklarını ve ihracat danışmanlığı hizmeti sunduklarını söyleyen Avdagiç, “Yeni yılda, programa kabul edilecek 20 firmaya da 4 ay boyunca vereceğimiz 64 saat birebir danışmanlık hizmetimizle ihracatın kapılarını açacağız” dedi.

Avdagiç, katılacak firmalarda en az 5, en çok 250 çalışanı bulunma ve daha önce 100 bin doların üzerinde ihracat yapmamış olma şartının arandığını belirtti.

Pozitif ayrımcılık

Avdagiç, programın yeni etabında kadın girişimcilere ‘pozitif ayrımcılık’ uyguladıklarını ifade etti. Avdagiç, “20 firmadan 5’inin, İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu’na üye girişimciler arasından seçilmesini kararlaştırdık” dedi.