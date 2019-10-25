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    HaberlerEkonomiİzmir'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında
    25.10.2019 - 08:28 | | DHA

    İzmir'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında

    İzmir'in Konak ilçesinde, elektronik malmeze satışı yapılan iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerine gelen 3 şüpheliden birinin miktar parayı çaldığı sıradaki rahat hareketleri görenleri şaşırttı.

    İzmir'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında

    Konak'ın Çankaya Semti'nde elektronik malzeme satışı yapılan iş yeri işleten Ahmet Nurdoğan, bir müşteri ile ilgilendiği sırada 3 kişi iş yerine girdi. Nurdoğan müşteri ile ilgilendiği sırada, 2 şüpheli Nurdoğan'ın oyaladığı sırada şüphelilerden biri iş yerinin kasasında kimsenin olmadığını fark etti.

    Bunun üzerine kasaya yönelen hırsız, rahat hareketlerle kasanın bulunduğu masaya oturdu ve çekmecede bulunan bir miktar parayı aldı. Parayı cebine koyan hırsız, diğer 2 şüpheli ile birlikte iş yerinden çıkarak hızla uzaklaştı.

    Olay sonrası durumdan şüphelenen Nurdoğan, kasayı kontrol edince soyulduğu anladı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, iş yerine gelen 3 şüpheliden 2'si Nurdoğan'ı oyalarken, bir şüpheli de iş yerinin kasasının bulunduğu alana ilerliyor ve masaya oturarak çekmecede bulunan bir miktar parayı alıyor. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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