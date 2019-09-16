İzmir’e 30 milyon liralık ‘keçi çiftliği’

Damızlık keçi çiftliği toplam 64 bin metrekare arazi üzerinde 8 bin metrekare kapalı alana sahip. Yeşilköy Keçi Çiftliği’nin Yöneticisi Ufuk Bilgi, “İzmir’de gerçekleştirdiğimiz yatırım ile Kazakistan’dan Arap Yarımadasına kuzeyde Rusya’dan Kuzey Afrika’ya kadar damızlık keçi ve teke üreticisi olacağız” dedi.

Keçi sütü tozu

Keçi çiftliklerinin yatırımcılar için cazip bir alternatif olduğuna dikkat çeken Ufuk Bilgi, dünyada ve Türkiye’de büyüyen keçi sütü pazarı ile birlikte, somatik hücre ve bakteri sayısı minimum olan süt bulmanın çok zor olduğunu belirtti.

Uzun vadede keçi sütü tozu üreteceklerini de ifade eden Ufuk Bilgi “Kontamine olmamış yağsız keçi sütü tozu dünyanın her yerinden talep görüyor. Yeşilköy Keçi Çiftliği’nde üretilecek keçi sütü tozları ile bu pazarda da çok iddialı bir konuma geleceğiz” dedi.