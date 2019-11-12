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    HaberlerEkonomi HaberleriJapon ‘Hoshizaki’ Öztiryakiler’e ortak
    12.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Japon ‘Hoshizaki’ Öztiryakiler’e ortak

    Merkezi Japonya’da bulunan endüstriyel mutfak ekipmanları üreticisi Hoshizaki Corporation, Öztiryakiler’e yüzde 28.6 ortak olacak.

    Japon ‘Hoshizaki’ Öztiryakiler’e ortak

    Öztiryakilerden yapılan açıklamada, Hoshizaki Corporation’ın Öztiryakiler’e yüzde 28.6 ortak olması için anlaşmaya varıldığı belirtildi, ancak anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bir bilgi verilmedi.

    Tahsisli sermaye artırımı ve ortaklardan hisse alımı yöntemiyle şirkete ortak olan Hoshizaki, üç yıl içinde var olan ortakların hisselerini alarak Öztiryakiler’in yüzde 51’ine sahip olmayı hedefliyor.

    Açıklamaya göre, varılan anlaşma uyarınca Öztiryakiler’in mevcut yönetim yapısında bir değişiklik olmayacak, şirketin ismi ve iş yapış şekli aynı kalacak.

    Buzdolabı üretecek

    Açıklamada yer alan bilgiye göre, Japon Hoshizaki Corporation endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe dünyanın en büyük üç firması arasında yer alıyor.

    Hoshizaki ortaklık ile Öztiryakiler’in Orta Doğu, Avrupa ve Afrika ülkelerindeki geniş satış kanalları ile yüksek büyüme ve kârlılık potansiyelinden faydalanarak Avrupa’daki pazar payını artırmayı ve buzdolabı imalatıyla sinerji yaratmayı hedefliyor.

     

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