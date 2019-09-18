JCR: Sur Yapı kaynak yaratmaya devam ediyor

JCR Eurasia Rating raporunda Sur Yapı’nın başta gayrimenkul olmak üzere AVM ve enerji gibi farklı sektörlerdeki döviz, TL getirisi olan yatırımlarıyla ve etkili pazarlama politikalarının katkısıyla, önemli miktarda kaynak yaratmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Raporda; yabancı para cinsinden gelirlerinin dalgalanmalar karşısında pozitif katkı sağladığına, güç unsuru olduğuna vurgu yapıldı.