18.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
JCR: Sur Yapı kaynak yaratmaya devam ediyor
Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, Türkiye’nin özel sektördeki büyük gayrimenkul portföyüne sahip Sur Yapı’nın ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını sürdüren Sur Enerji’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu A- / stabil olarak teyit etti.
JCR Eurasia Rating raporunda Sur Yapı’nın başta gayrimenkul olmak üzere AVM ve enerji gibi farklı sektörlerdeki döviz, TL getirisi olan yatırımlarıyla ve etkili pazarlama politikalarının katkısıyla, önemli miktarda kaynak yaratmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Raporda; yabancı para cinsinden gelirlerinin dalgalanmalar karşısında pozitif katkı sağladığına, güç unsuru olduğuna vurgu yapıldı.