Jeotermal enerji santrallerine "etik kurul" denetimi

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermal kaynaklar açısından önde gelen ülkelerden Türkiye'nin son 10 yılda bu kaynağı değerlendirmek için büyük adımlar attığını, halen 58 santralde bin 458 megavatlık kuru güce ulaşıldığını ifade etti.

Bu hızlı gelişimin çeşitli çevresel eleştirilere de neden olduğunu, kamuoyunda jeotermalin olumsuz etkileri bulunduğuna yönelik iddiaların ortaya atıldığını dile getiren Şentürk, "Bunlar sadece masaldan ibaret. Bağımsız projelerle bunu ispatlamayı hedefliyoruz. Bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Bu, milli kaynağımız. Bugün jeotermal enerjide bin 500 megavat kurulu güce yaklaştık. Yılda 2 milyar dolara yakın gaz ithalatını engelliyoruz." diye konuştu.

Kurul ikisi bilim adamı 5 kişiden oluşuyor

Sektöre yönelik olumsuz algıları gidermek üzere dernek olarak bir kurul oluşturduklarını, bilim insanlarının desteğiyle halkı bilgilendirmek ve kaygıları gidermek istediklerini aktaran Şentürk, sektörden 3 temsilci ve iki uzman bilim insanının oluşturduğu kurulun çalışmalarını bağımsız şekilde yürüteceğini belirtti.

Şentürk, şu bilgileri verdi:

"Bizleri denetleyecek üst kurul gibi bir yapılanma oluşturduk. Bu kurul, halktan gelen şikayetleri şirket ve sektör bazında değerlendirecek. Hızlıca bir yönetmelik hazırlayacaklar ve tüm üyelerimiz bu yönetmeliğe uyacak. Amacımız doğru bilinen yanlışların doğrusunu bilimsel olarak anlatmak. Bunu eğer biz anlatsaydık 'kendileri çalıp kendileri oynuyor' görüntüsü oluşacaktı. Şimdi bilim insanlarının bir kurumsal bir yapı içinde bizleri denetlemesini sağlayacağız. Tüm üyelerimiz bugüne kadar uydukları gibi bundan sonra da tüm çevresel konulara uyarak yatırımlarına devam edecekler. Bilim adamları halkın içinden gelen olumsuz seslere daha bilimsel cevaplar verecekler. En azından onların bizimle ilgili sorularına dernek ve yatırımcı değil, bilim insanları cevap verecek."

"Jeotermal sektörünü tek çatı altında toplayacağız"

Jeotermal enerjinin, çevreye en az zararı veren yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu savunan Şentürk, "Bu santrallerden çıkan karbondioksit gazının 10 katı Aydın'da mevcut büyükbaş hayvanlardan çıkıyor. O zaman hayvancılıktan da mı vazgeçelim. Aydın-Germencik otoyolunda jeotermal santrallerden çıkan karbondioksit gazının 4 katı ve daha zehirlisi bu yoldan geçen araçların egzozundan çıkıyor. Bunlarla yenilenebilir enerji sektörünün önünü kesmeye çalışmak abesle iştigal olur. Halkımız neyi bilmek istiyorsa bize ulaşsın. Bizim kendi alanımızda cevaplayamayacağımız soru yok." diye konuştu.

Bugüne kadar sadece jeotermal elektrik santrali yatırımcılarının dernek üyesi olduğunu anımsatan Şentürk, bundan sonra yatırımcılara malzeme tedarik eden büyük tedarikçilerin de üye olabileceğini, böylelikle jeotermal sektörünü tek bir çatı altında toplayacaklarını vurguladı.