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    HaberlerEkonomi Haberleri Joom, Türkiye’de lojistik şirketini kurdu
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    30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Joom, Türkiye’de lojistik şirketini kurdu

    Global e-ticaret platformu Joom, kendi lojistik şirketi Joom Logistics’in İstanbul şubesini açtı.

    Joom, Türkiye’de lojistik şirketini kurdu

    Böylece Türk üreticilerin ürünlerinin Avrupa Birliği, Rusya, BDT ve diğer ülkelerde satış dinamiğinin değişiminin sağlanması hedefleniyor. Joom Türkiye İş Geliştirme Müdürü Alexander Zaitsev, Türkiye’den Joom siparişlerinin teslimatını güvenilir, hızlı ve ucuz hale getirmeyi planladıklarını belirterek, Türk tüccarların potansiyelinin son derece yüksek olduğunu söyledi.

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