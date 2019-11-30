Joom, Türkiye’de lojistik şirketini kurdu

Böylece Türk üreticilerin ürünlerinin Avrupa Birliği, Rusya, BDT ve diğer ülkelerde satış dinamiğinin değişiminin sağlanması hedefleniyor. Joom Türkiye İş Geliştirme Müdürü Alexander Zaitsev, Türkiye’den Joom siparişlerinin teslimatını güvenilir, hızlı ve ucuz hale getirmeyi planladıklarını belirterek, Türk tüccarların potansiyelinin son derece yüksek olduğunu söyledi.