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    HaberlerEkonomiJP Morgan 50 baz puan daha faiz indirimi bekliyor
    25.10.2019 - 13:34 |

    JP Morgan 50 baz puan daha faiz indirimi bekliyor

    JP Morgan, Merkez Bankası'ndan bu yıl 50 baz puan daha faiz indirimi bekliyor.

    JP Morgan 50 baz puan daha faiz indirimi bekliyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun cesur bir faiz indirimine daha giderek son 3 toplantıda faizi toplam 1000 baz puan düşürdüğüne işaret eden JP Morgan, politika faizinin yıl sonunda yüzde 13,50 ve 2020 yılında yüzde 11,50 olmasını beklediğini duyurdu.

    Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı sonrası yaptığı yazılı açıklamada önceki toplantıya göre anlamlı bir değişlik görünmediğini belirten JP Morgan, TCMB'nin politikayı yönlendiren cümlelerini değiştirmeden kullandığını ve bunun da TCBM'nin faiz indirimlerini önümüzdeki aylarda durdurmayı planlamadığına işaret ettiğini vurguladı.

    Ancak enflasyon patikasının TCMB'nin yüksek hızlı faiz indirimlerine devam etmesini daha zor hale getirme potansiyeli bulunduğuna işaret eden JP Morgan, yıllık enflasyonun Ekim'de yüzde 9'un altına gelmesinin muhtemel olduğunu ancak, 2020 ilk çeyrekte enflasyonun yüzde 13 civarına toparlanmasını beklediklerini ifade etti.

    JP Morgan, "Global düşük faiz ortamına rağmen, Türkiye'nin pozitif bir reel faiz sağlamasına ihtiyaç olduğu görüşündeyiz. Bu çerçevede, TCMB'nin Aralık ayında sadece 50 baz puan faiz indirmesini ve yıllık enflasyonun yüzde 9,8'e doğru gerileyeceği gelecek yıl toplam 200 baz puan faiz indirmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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