JP Morgan anlaşmasız Brexite yüzde 25 olasılık veriyor

JP Morgan'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Brexit süreci sonunda anlaşmasız ayrılık olasılığını, rahatsız edici derecede yüksek olarak gördüğümüz yüzde 25 düzeyine çıkardık. Müzakere süreci izlenen yola bağlı olacak ve her ne kadar iki taraf da bunu tercih etmediklerini söylese de, kendimizi anlaşmasız ayrılık yolunda bulabiliriz."

Buna karşılık ABD merkezli derecelendirme kuruluşları S&P ve Fitch de ayrı raporlarda Birleşik Krallık seçimlerindeki Muhafazakar Parti zaferinin, bir önceki seçim dönemine göre anlaşmasız Brexit riskini hafiflettiğini duyurmuştu.

Fakat Birleşik Krallık hükümetinin Boris Johnson'ın Brexit sürecinin Aralık 2020 sonrasına ertelenmesine izin vermeyeceği açıklamaları sonrası Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılması endişeleri yeniden ortaya çıkmıştı.