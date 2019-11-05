Kaçak hatta düşüş var

Türkiye’de kişilerin adına istekleri dışında açılan sahte ve kaçak mobil hat sayısında düşüş var. Sahte hat aboneleri mağdur ederken, cep telefonu aboneliği yapan mağazaları da zora sokuyor.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’ndan kaynaklanan dosya sayısının geçen yıllarda 700 bin olduğunu, bu yıl ise 300 bine düştüğünü söyledi.

Kimlik tespit sistemi

Dijitalleşme ve operatörlerin bu konuda kendilerini geliştirmesiyle, BTK’nın ortaya koyduğu kurallar çerçevesinde geçmiş mağduriyetlerden ders alındığını ve sektörün bu konuda üzerine düşeni yaptığını belirten Turnacı, ilgili kamu kurumlarının da önerilerini dikkate alması durumunda bu durumun bitme noktasına yaklaşacağını kaydetti.Devletin kanundan dolayı maddi kayıp da yaşadığını dile getiren Turnacı, “Bu davaların geneli beraatle sonuçlanıyor ve devletimiz vekalet ücreti olarak avukatlara 2.750 TL ödemek durumunda kalıyor. Yani sahte kimlikle açılan hatlarda vatandaş mağdur, bayi daha çok mağdur, devlet daha da çok mağdur oluyor.

Çözüm basit. Abonelik işlemleri sırasında kişinin kimlik fotosunu teyit edebilecek MERSİS gibi bir sistem hayata geçirilebilir. Sahte hatlardan doğabilecek mağduriyetleri yüzde 99 oranında azaltacak önerimizin bir türlü hayata geçirilemiyor” dedi.

Sahte hattı nasıl anlarsınız?

Mustafa Kemal Turnacı, vatandaşların adlarına sahte hat açılıp açılmadığını e-devlet uygulaması üzerinden ayrıca operatörlere başvurarak öğrenebileceklerini aktardı. Turnacı, “Bilgisi dışında adına abonelik işlemi gerçekleştirilen kişi operatöre bu şikayetini iletmeli ve zaman kaybetmeden bu durumu savcılığa intikal ettirmeli. Bu sorun daha çok sahte kimlikle dolandırıcılık yöntemi ile gerçekleştiği için metropoller ve suç oranının daha yüksek olduğu illerde daha fazla olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

Bayiler de mağdur oluyor

Turnacı, kişinin bilgisi ve rızası dışında gerçekleşen mobil abonelik işlemlerinin sonucunda vatandaşlar ve sektör mensuplarının ciddi zararlar gördüğünü belirterek, şunları söyledi: “En çok karşılaşılan durumun dolandırıcılar tarafından kişi adına sahte kimlik çıkartılarak yapılan işlemlerin olduğunu görüyoruz. Mağazalar kimlik aslını görüp gerekli güvenlik adımlarını uygulayarak kimlik fotokopisini alarak işlemi gerçekleştirmek durumunda. Dolandırıcılar genellikle güvenlik adımlarını aşan argümanlara sahip şekilde geldiğinden dolayı dolandırıcılık işlemi gerçekleşiyor. Bu durumun sonucunda maalesef vatandaşımızın bilgisi ve rızası dışında adına işlem gerçekleştiriliyor ve mağduriyetler yaşanıyor. Asıl sorumlu dolandırıcı bulunamadığında ise mağduriyet zinciri devam ediyor. Bayilerimiz de suçsuz olduğu halde mağdur oluyor.”