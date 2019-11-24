Kadın yönetici sayısı artıyor

Raporda şu bilgiler yer aldı:



“2019’da BIST yönetim kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 15.2’den yüzde 15.9’a çıkarak yüzde 3.3 oranında arttı. Yüzde 30 Kulübü Türkiye kampanyasının odaklandığı BIST-100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı yüzde 16.6’dan yüzde 17.7’ye çıkarak, 2018’deki olumlu artışı takip etti. Tüm BIST şirketlerinin sadece 36’sının yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 14’ünün yönetiminde kadın CEO yer alıyor.”

Toplantının açılış konuşmasını, IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat yaptı. Yüzde 30 Kulübü Kampanyası Global Yönlendirme Komitesi Üyesi Sarah Morris’in ana tema konuşmasını yaptığı konferansta, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019” raporunu sundu.



Konferans Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası Ülke Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü’nün kapanış konuşmasının ardından düzenlenen kokteylle son buldu.

Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi’ne göre Ege Profil, Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları özel ödüllerine göre ise Marshall Boya, Tekfen, İş Yatırım Menkul Değerler, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Doğuş Otomotiv, Ege Seramik, Kent Gıda ve Bosch Fren Sistemleri bu sene ödül kazanan şirketler arasında yer aldı.



ADAYLIK SÜRECİ



Konferansta White&Case Turkiye Kurucu Ortağı Aslı Başgöz moderatörlüğünde, “Kim, Neden ve Nasıl Aday Gösteriliyor?” başlıklı panele; ICGN CEO’su Kerrie Waring, GOVERN Genel Müdürü Alissa Amico, THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun ve Türk Tuborg CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Damla Birol panelist olarak katıldı.