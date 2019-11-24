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    HaberlerEkonomi HaberleriKadın yönetici sayısı artıyor
    24.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kadın yönetici sayısı artıyor

    Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Türkiye Kadın Direktörler Konferansı, Garanti BBVA, IFC, Limak Holding ve Zorlu Holding sponsorluğunda, Zorlu PSM’de gerçekleşti. ‘Yönetim kurullarına aday gösterilme süreçleri ve çeşitlilik’ temasıyla düzenlenen konferansta, Yönetim Kurullarında Kadın 2019 raporunun sonuçları açıklandı.

    Kadın yönetici sayısı artıyor

    Raporda şu bilgiler yer aldı:

    “2019’da BIST yönetim kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 15.2’den yüzde 15.9’a çıkarak yüzde 3.3 oranında arttı. Yüzde 30 Kulübü Türkiye kampanyasının odaklandığı BIST-100 şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın oranı yüzde 16.6’dan yüzde 17.7’ye çıkarak, 2018’deki olumlu artışı takip etti. Tüm BIST şirketlerinin sadece 36’sının yönetim kurulu başkanı kadın ve sadece 14’ünün yönetiminde kadın CEO yer alıyor.”
    Toplantının açılış konuşmasını, IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat yaptı. Yüzde 30 Kulübü Kampanyası Global Yönlendirme Komitesi Üyesi Sarah Morris’in ana tema konuşmasını yaptığı konferansta, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadın 2019” raporunu sundu.

    Konferans Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası Ülke Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü’nün kapanış konuşmasının ardından düzenlenen kokteylle son buldu.
    Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Endeksi’ne göre Ege Profil, Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları özel ödüllerine göre ise Marshall Boya, Tekfen, İş Yatırım Menkul Değerler, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Doğuş Otomotiv, Ege Seramik, Kent Gıda ve Bosch Fren Sistemleri bu sene ödül kazanan şirketler arasında yer aldı.

    ADAYLIK SÜRECİ

    Konferansta White&Case Turkiye Kurucu Ortağı Aslı Başgöz moderatörlüğünde, “Kim, Neden ve Nasıl Aday Gösteriliyor?” başlıklı panele; ICGN CEO’su Kerrie Waring, GOVERN Genel Müdürü Alissa Amico, THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun ve Türk Tuborg CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Damla Birol panelist olarak katıldı.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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