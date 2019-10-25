Kadınlar karar alınca verimlilik artıyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) ve Hello Tomorrow Türkiye iş birliğiyle düzenlenen “Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler” konulu konferansın açılışında konuşan Sabancı, temiz enerji kaynaklarının daha sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişin merkezinde olduğunu söyledi.



Temiz enerjide daha etkin



Sabancı, küresel enerji sektöründeki kadınların iş gücünün yüzde 20’sini oluşturduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

“Kadınların iş gücüne katılımı temiz enerji alanında yüzde 32 ile nispeten daha iyi durumda. Bu da muhtemelen kadınların sürdürülebilirlikle ilgili tercihlerini yansıtıyor. Petrol ve gazda ise bu oran, yüzde 22’ye düşüyor. Ayrıca, enerji sektöründe istihdam edilen kadınların yarısı, idari sorumluluklar alıyor. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematikle ilgili işlerde çalışan kadınların oranı ise sadece yüzde 8.9. Özetle, enerji sektörü iş gücü açısından cinsiyet dengesizliğinin en yüksek olduğu sektör olmaya devam ediyor.”



Yeterli temsil yok



Teknoloji ve inovasyonun çok kritik kavramlar olduğunu kaydeden Sabancı, “Kadınların güçlendirilmesine yönelik önemli girişimler olsa da kadınlar, halen temiz enerji, bilim ve teknolojideki iş gücünün yarısından daha azını oluşturuyor. Karar verme düzeylerinde yeterince temsil edilmiyor” dedi.