Kahve fastPay hızında ‘sıcak servis’ ediliyor

Yapılan açıklamaya göre, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi olmadan, nakit paraya ihtiyaç duymadan, sadece cep telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu (Kare Kod) okutarak 200’ü aşkın Kahve Dünyası mağazasında ödeme yapmak mümkün olacak. Anlaşma kapsamında ek olarak fastPay ile yapılacak ilk alışverişte 10 TL kullanıcılara hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, dijital uygulamaları geliştirmeye başladıkları 2012 yılından bu yana her zaman müşteriyi merkezde konumlayan bir strateji uyguladıklarını dile getirerek, inovasyonu müşterileri olsun veya olmasın herkese kolaylık sağlamak için ürettiklerini bildirdi. Özdoğan, “Dijitaldeki temel stratejilerimizden biri olan ‘müşterinin olduğu yerde hazır bulunmak’ ilkemize dayanarak, insanların günlük hayatının pek çok alanına dokunan, yaşam kalitesine katkı sağlayan proje ve iş birliklerini hayata geçiriyoruz” dedi. Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç ise 200’ü aşkın mağaza ile coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve ve çikolata zinciri olarak her gün 100 bini aşkın misafiri ağırladıklarını ifade etti.