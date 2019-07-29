‘Kale’ 62 yaşında

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu’nun 62. kuruluş yıl dönümünün sevincini ve haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. İbrahim Bodur’dan miras kalan Seramik Bayramı’nı bu yıl da kutluyor olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Okyay, “İbrahim Bodur ve ona inananların ilk gün attığı sağlam temelin üzerine değerlerimizi koyarak büyümeye, Kale Grubu’nu geleceğe taşımaya devam ediyoruz. 62 yıl önce başladığımız sanayi yolculuğunda katma değerli yeni yatırımlar ile ilerliyoruz” dedi.

Kalkınma modeli

Kale Grubu olarak Anadolu’da özgün bir kalkınma modeli oluşturan güçlü bir geleneğin temsilcileri olduklarını işaret eden Zeynep Bodur Okyay, şöyle devam etti: “62 yıldır olduğu gibi ülkemize, insanımıza fayda sağlamak için önümüze koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz.”