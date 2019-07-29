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    HaberlerEkonomi‘Kale’ 62 yaşında
    29.07.2019 - 08:37| EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Kale’ 62 yaşında

    Türk sanayisinin duayenlerinden İbrahim Bodur’un 27 Temmuz 1957’de temellerini attığı Kale Grubu’nun 62. kuruluş yıl dönümü ve ‘Geleneksel Seramik Bayramı’ dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Kale Grubu, 62. kuruluş yıl dönümünü, temellerinin atıldığı Çanakkale’nin Çan ilçesinde düzenlenen törenlerle kutladı.

    ‘Kale’ 62 yaşında

    Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu’nun 62. kuruluş yıl dönümünün sevincini ve haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. İbrahim Bodur’dan miras kalan Seramik Bayramı’nı bu yıl da kutluyor olmaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Okyay, “İbrahim Bodur ve ona inananların ilk gün attığı sağlam temelin üzerine değerlerimizi koyarak büyümeye, Kale Grubu’nu geleceğe taşımaya devam ediyoruz. 62 yıl önce başladığımız sanayi yolculuğunda katma değerli yeni yatırımlar ile ilerliyoruz” dedi.

    Kalkınma modeli

    Kale Grubu olarak Anadolu’da özgün bir kalkınma modeli oluşturan güçlü bir geleneğin temsilcileri olduklarını işaret eden Zeynep Bodur Okyay, şöyle devam etti: “62 yıldır olduğu gibi ülkemize, insanımıza fayda sağlamak için önümüze koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz.”

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