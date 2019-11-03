‘Kalem’in ucunda İstanbul var

Bu yıl ikincisi düzenlenen kalem festivali, dünyadaki ‘kalem şovlarının’ aksine yeni bir solukla prestijli kalem markalarını, koleksiyonerleri, sanatçıları ve kalem tutkunlarını bir araya getiriyor. Dün başlayan festival, binlerce dolarlık kalemleri, teknolojiyle yazının harmanlandığı sistemleri meraklılarıyla buluşturuyor.



Açılışını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ile festivalin düzenlecilerinden Markakalem.com kurucusu Faruk Atalar’ın dolmakalem şeklindeki bir pastayı keserek yaptığı festival; söyleşilere, sanatçı gösterilerine de sahne oluyor.

Atalar, “Geçen yıl 3.500 ziyaretçinin geldiği festivalde bu yıl 6 bin katılım bekliyoruz. Teknoloji ile zenginleşmiş yeni modeller ve el işçiliği ile üretilmiş farklı tasarımlar görücüye çıktı” dedi.









Turist getiriyor



Kalem işleme ustalarının festivale özel katılımcılara performanslarını sergiledikleri festivalde ‘Mürekkep Bar’ kalemler ve çeşitli mürekkeplerin denenmesine imkan veriyor. Geçen yıl toplamda 500 bin lira değerinde 3 bin 200 adet kalem satışı yapılan festival, katılımcı olarak dünyanın dört bir yanından turist de getiriyor.



Altın kaplama



El yapımı kalemleriyle tanınan Unique Design Kurucusu Akif Gözcü, ‘Tek Kalemde İstanbul’ eseriyle bu yıl da festivalin en uğrak kalem standı oluyor. İstanbul’un simgelerinden Sultanahmet, Kız Kulesi, Galata gibi merkezleri kaleme işleyen Gözcü, tamamıyla el işçiliği altın kaplama eserinde 12 karat elmas da kullanmış. 7 bin 500 dolar değerindeki kalem, festivalin temasıyla denk gelmiş. Gözcü, “Yılda 10-12 adet el yapımı mücevherat dolma kalem yapabiliyorum. Bu yıl ‘İstanbul’ olan tema bizi ayrıca mutlu etti” dedi.



Yazarlar serisi



Mont Blanc ‘yazarlar serisi’ne ait özel ve sınırlı üretimlerin en yenileri de festivalde görücüye çıkıyor. Yazar Rudyard Kipling’in ‘Jungle’ kitabından esinlenen limitli üretim kalem, klipsinde kurt başı figürüne yer veriyor. 1200 euro fiyatı olan dolmakalem yoğun ilgi görüyor.



Deftere yaz telefona gelsin!



Moleskine’in geliştirdiği kalem, akıllı telefonlara ve cihazlara indirilebilen uygulamasıyla deftere yazılan her yazıyı aynı anda telefona ve tablete yazabiliyor. Yazı veya çizim, defterden mail atılabiliyor, pdf’e çevrilebiliyor. Kalem 1460, defter 120 lira.



42 adet elmas var









Graf Von Faber Castell ise Almanya’da ‘2020 Yılın Kalemi’ seçilen kalemini ilk kez festivalde sergiliyor. ‘Sparta’ adı verilen kalem, Spartalılardan esinlenilirken; fiyatı 4 bin 800 euro olan siyah renkli kalem 42 adet 2.1 karat elmas, fiyatı 3 bin 500 euro olan gri renkli kalem 7 adet 0.35 karat elmas taşıyor. Kalemler sınırlı sayıda üretilmiş durumda.

