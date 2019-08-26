Kaliteli altyapı hasardan korur

Ucuz altyapının kentlere ağır fatura çıkardığını vurgulayan Zorlu, “Bu işin şakası yok” dedi. Bilimsel verilere göre küresel ısınma yüzünden aşırı yağış ve depremlerin, sıklıkla yaşanacağına dikkat çeken Zorlu, “Sel meteorolojik olaydır. Afete dönüşmesinin nedeni altyapılarda kullanılan yetersiz, kalitesiz ve yanlış seçilmiş borulardır” dedi.

Can ve mal kaybı

Küresel ısınmanın etkilerinin girederek arttığı günümüzde, Türkiye’de gündemin ilk konularından birinin de su baskınları olduğunu kaydeden Zorlu, birçok kentte yaşanan ve can kayıplarına neden olan su baskınlarının, en son mega kent İstanbul’u vurduğunu ve şehirlerin altyapı kalitesinin tartışılmaya başlandığını söyledi.

Ucuz altyapının faturasının ağır olacağı uyarısını defalarca yaptıklarını kaydeden Zorlu, “Kaliteli malzeme hayat kurtarır” dedi. Bilimsel verilere göre küresel ısınmanın getirdiği sıcaklık farklılıklarıyla, aşırı yağışların bundan böyle daha sık yaşanacağına dikkat çeken Zorlu, “İnsanların canı ve malı altyapı kalitesine bağlı. Malzeme hırsızlığına son verin” diye konuştu.

Sağlam ve kaliteli

Ege Yıldız’ın 60 yıldır kaliteden taviz vermeden üretim yapmasının başlıca nedeninin, insanların can ve malını riske atmama çabası olduğunu söyleyen Zorlu, “Bizler üretici sorumuluğumuz ve kimliğimizden dolayı, işimizin gereğini yaptık. Bazı firmalar gibi karışık hammaddelerle, ucuz maliyetli borular üretsek, piyasaya beş kat fazla ürün satabilirdik. Ama yapmadık. Kaliteyi ve sağlamlığı seçtik. Para yerine güven kazanma yoluna gittik. Sahada kullanılan borularımızın ömrü 50 yılı aştı” şeklinde konuştu.