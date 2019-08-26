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    HaberlerEkonomiKaliteli altyapı hasardan korur
    26.08.2019 - 08:23| İZMİR Milliyet

    Kaliteli altyapı hasardan korur

    Ege Yıldız Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, Türkiye’yi saran su baskınlarının ardından, kaliteli boru üretimine dikkat çekti.

    Kaliteli altyapı hasardan korur

    Ucuz altyapının kentlere ağır fatura çıkardığını vurgulayan Zorlu, “Bu işin şakası yok” dedi. Bilimsel verilere göre küresel ısınma yüzünden aşırı yağış ve depremlerin, sıklıkla yaşanacağına dikkat çeken Zorlu, “Sel meteorolojik olaydır. Afete dönüşmesinin nedeni altyapılarda kullanılan yetersiz, kalitesiz ve yanlış seçilmiş borulardır” dedi.

    Can ve mal kaybı

    Küresel ısınmanın etkilerinin girederek arttığı günümüzde, Türkiye’de gündemin ilk konularından birinin de su baskınları olduğunu kaydeden Zorlu, birçok kentte yaşanan ve can kayıplarına neden olan su baskınlarının, en son mega kent İstanbul’u vurduğunu ve şehirlerin altyapı kalitesinin tartışılmaya başlandığını söyledi.

    Ucuz altyapının faturasının ağır olacağı uyarısını defalarca yaptıklarını kaydeden Zorlu, “Kaliteli malzeme hayat kurtarır” dedi. Bilimsel verilere göre küresel ısınmanın getirdiği sıcaklık farklılıklarıyla, aşırı yağışların bundan böyle daha sık yaşanacağına dikkat çeken Zorlu, “İnsanların canı ve malı altyapı kalitesine bağlı. Malzeme hırsızlığına son verin” diye konuştu.

    Sağlam ve kaliteli

    Ege Yıldız’ın 60 yıldır kaliteden taviz vermeden üretim yapmasının başlıca nedeninin, insanların can ve malını riske atmama çabası olduğunu söyleyen Zorlu, “Bizler üretici sorumuluğumuz ve kimliğimizden dolayı, işimizin gereğini yaptık. Bazı firmalar gibi karışık hammaddelerle, ucuz maliyetli borular üretsek, piyasaya beş kat fazla ürün satabilirdik. Ama yapmadık. Kaliteyi ve sağlamlığı seçtik. Para yerine güven kazanma yoluna gittik. Sahada kullanılan borularımızın ömrü 50 yılı aştı” şeklinde konuştu.

    Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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