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    26.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kalitesiz yapı maliyetini bütün toplum ödüyor

    Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Elazığ’daki depreme ilişkin olarak, “Kalitesiz yapı üretiminin maliyetini tüm toplum olarak ödedik, maalesef hâlâ ödemeye devam ediyoruz. Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken mevcut yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim milli meselemiz” ifadelerini kullandı.

    Kalitesiz yapı maliyetini bütün toplum ödüyor

    Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ’da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Depremin Türkiye coğrafyasının bir gerçeği olduğuna işaret eden Koloğlu, ülke topraklarının yüzde 90’ından fazlasının deprem kuşağında bulunduğuna dikkati çekti.

    Milli mesele

    Koloğlu, “Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken mevcut yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim milli meselemizdir. Bir daha böyle acılar yaşamamak için inşaat sektörünün tamamen bir mühendislik alanı olduğu kabul edilmeli, müteahhitlik mesleğine ilişkin belirlenen kriterlere uyulmalı” diye konuştu.

     

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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