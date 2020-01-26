Kalitesiz yapı maliyetini bütün toplum ödüyor

Koloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ’da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Depremin Türkiye coğrafyasının bir gerçeği olduğuna işaret eden Koloğlu, ülke topraklarının yüzde 90’ından fazlasının deprem kuşağında bulunduğuna dikkati çekti.

Milli mesele

Koloğlu, “Yeni konutları depreme dayanıklı inşa ederken mevcut yapıları da depreme dayanıklı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu bizim milli meselemizdir. Bir daha böyle acılar yaşamamak için inşaat sektörünün tamamen bir mühendislik alanı olduğu kabul edilmeli, müteahhitlik mesleğine ilişkin belirlenen kriterlere uyulmalı” diye konuştu.