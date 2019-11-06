Kalkınma Bankası’ndan her sektöre destek

Finansal sonuçlarını ve yeni dönem hedeflerini bir basın toplantısıyla paylaşan Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek projeleri finanse etmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.



‘Yatırım’ da eklendi

Öztop, Türkiye’nin uzun vadeli stratejilerine katkı sağlamak üzere yapılandıklarını aktararak, 2018 yılında bankanın faaliyet alanının genişletilip yatırım bankacılığının da eklendiğini ifade etti. Bu yeni misyonun gereği olarak haziranda genel merkezlerini İstanbul’a taşıdıklarını dile getiren Öztop, şöyle devam etti:

“Girişimden sanayi şirketlerine ve KOBİ’lere kadar ülkemize katkıda bulunacak tüm şirketlere sunacağımız kredi, sermaye desteği, ortaklık ve danışmanlık hizmetlerimizle kalkınmaya desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

İhracatı artıracak



Bugüne kadar sanayiden turizme, hizmet sektöründen sürdürülebilir enerji projelerine kadar pek çok farklı alanda uzun vadeli kredi temin etmiş bir banka olduklarını ifade eden Öztop, “Ana hedefimiz Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı çerçevesinde ülke gelişimine katkı sağlayacak, ülkenin ithalatını azaltıp ihracatı artıracak her sektöre destek olmak” dedi.



Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda ihracatın artırılmasına ve ekonominin büyümesine, yerlileştirmeye yönelik yatırımları destekleyen Kalkınma Yatırım Bankası, dönüşüm sürecinde eklenen yatırım bankacılığı ile danışmanlık hizmetini güçlendirecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak.

Bankanın toplam aktifin yüzde 78.3’ünü oluşturan kredilerinin tutarı, eylül ayında 14.5 milyar TL’ye ulaşırken, kredi hacmi 2018 yılı sonuna göre yüzde 6 artış gösterdi.