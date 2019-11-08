Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Kamu İç Denetim Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle "Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamazlar. Ancak 3 yılın bitiminden sonra izleyen her yıl için İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği'ndeki eğitim konularında yıllık en 30 saat eğitim aldıklarını İç Denetim Koordinasyon Kuruluna bildirmeleri durumunda, sertifikaları kullanılabilir hale gelir ve yönetmelikteki esaslara uyulması şartıyla iç denetçi kadrolarına atanabilirler." şeklindeki hükmün uygulanma süresinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, bugün itibarıyla Kurul tarafından verilmiş kamu iç denetçi sertifikasına sahip olanların atamalarında söz konusu hüküm 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olmayacak.