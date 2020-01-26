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    HaberlerEkonomi Haberleri Kamu işçisine ek ödeme 31 Ocak’ta
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    26.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kamu işçisine ek ödeme 31 Ocak’ta

    Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak’ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık’ta ödenecek.

    Kamu işçisine ek ödeme 31 Ocak’ta

    Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında tediye ödeniyor. Bu yıl ilk 26 günlük ödemeler 22 Mayıs’ta tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise ağustos ayında belli olması bekleniyor.

    31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için 1275 lira olacak. İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.

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