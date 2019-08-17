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    Haberler EkonomiKamuda % 15 enerji tasarrufu
    17.08.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

    Kamuda % 15 enerji tasarrufu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından enerjiyle ilgili genelgeler yayımlandı. Kamu binalarında enerji tasarrufuyla ilgili genelgeye göre yıllık enerji tüketimi belli bir miktarın üstünde olan tüm kamu kurumları 2023 sonuna kadar yüzde 15 enerji tasarrufu sağlamaları istendi.

    Kamuda % 15 enerji tasarrufu

    2020-2023 dönemi tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azami tasarruf sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi Uygulama Rehberi” bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

    İşler hızlanacak

    Yıllık toplam enerji tüketimi 250 ton eşdeğer petrol veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde bulunan kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Enerji tasarruf hedeflerinde gerçekleşme oranları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı’na raporlanacak.

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayımlanan nükleer enerji projelerine ilişkin genelge ile, nükleer projelerinin gecikmeden tamamlanabilmesi için ilgili kamu kurumlarının yürüttüğü iş ve işlemlerin hızla sonuçlandırılması istendi. Erdoğan, genelgeyle, nükleer santral projeleri için ihtiyaç duyulan her türlü destek, yardım ve kolaylık titizlikle sağlanmasını istedi.

     

     

     

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