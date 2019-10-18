Kamuya 60 bin personel alınacak

Ağbal, 2020 bütçesine ilişkin düzenlediği toplantıda şu bilgileri verdi:



“2020’de ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülüyor. İstihdamda ise 1 milyon 52 bin artış bekleniyor. 2020’de kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüsü yapıldı ama ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacak. 2020’de ihracatın 190 milyar dolara çıkması, cari işlemler dengesine verdiği katkı her geçen yıl artan seyahat gelirlerimizin 34,3 milyar dolara yükselmesi, ihracat ve ithalatla büyüme gelişmelerine bağlı olarak cari işlemler dengesinin yüzde 1,2 düzeyinde açık vermesi bekleniyor. 2020’de enflasyonun tekrar tek haneli rakamlara inmesini ve yıl sonunda yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz.”



Gelecek yıla ilişkin bütçe verilerine dair bilgi veren Ağbal, “2020’de bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü” dedi.



Eğitim kaynağı arttı



Bütçeden eğitime ayrılan kaynağın arttığını kaydeden Ağbal, “Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020’de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1’i eğitime gitmiş olacak” dedi. Öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni destekler sağlamaya devam edeceklerine dikkati çeken Ağbal, “Öğrencilere eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak. Sağlığa 188,6 milyar lira kaynak ayırdık” diye konuştu.