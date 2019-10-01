Kamyon ve otobüste ikinci el kutlaması...

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek ile BusStore Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantı Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde gerçekleştirildi.



İkinci el otobüs ve kamyon pazarında, 2009’dan bu yana TruckStore ve BusStore markalarıyla bir iş günü içinde alım, satım, kredilendirme, sigortalama gibi hizmetleri sunabilen Mercedes-Benz Türk, 10 yılda yaklaşık 20 bin ticari araç satışı gerçekleştirdi.



16 bin kamyon ve yaklaşık 4 bin adet otobüsten oluşan satışlar, 2. el ticari araç pazarını da hareketlendirdi. Süer Sülün, şunları söyledi:

“2009’da TruckStore ve BusStore markalarımızı yalnızca bir iş gününde müşterilerimizin tüm işlemlerini tek çatı altında gerçekleştirebilmesine olanak sağlayacak şekilde, sektörde bir ilk olarak devreye almıştık.



Bugün hem tüm bu hizmetleri tek çatı altında sunan hem de 2. el müşterilerimize sıfır araç müşterilerimize sunduğumuz imkânları sağlayabilen bir kurumuz.

Kamyon ve otobüste Türkiye’nin haklı başarısını, 2. el ticari araçlarda da devam ettirerek uluslararası rekabetteki konumumuzu güçlendiriyoruz ve ana şirketimiz Daimler’in globalde yürüttüğü 2. el faaliyetleri kapsamında hem TruckStore hem de BusStore markalarımızla dünya sıralamasında ilk 10’da yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz.”