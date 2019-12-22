Kanal İstanbul başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek haftalarda Kanal İstanbul’un ihalesini yapıp, çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Hizmet İhracatçıları Birliği’nin ‘Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni’ İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplam 1100 üyesi bulunan HİB’in düzenlediği törende 17 büyük ve bir özel kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve HİB Başkanı İlker Aycı başta olmak üzere çok sayıda ismin katıldığı törende konuşan Erdoğan, ülke gündemindeki konulara değindi.

“Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul’a başlıyoruz” diyen Erdoğan, bu projenin bir haftalık, bir yıllık değil, belediye başkanlığı döneminin son yıllarında atılmış bir adım olduğunu belirtti. Erdoğan şöyle konuştu:

“Biz bu adımı hayata geçireceğiz. Dünyada nasıl Süveyş varsa, Cebelitarık varsa, bizde de Kanal İstanbul olacak. Kanal İstanbul’un birçok özelliği var. Çevreci özelliği var, Türkiye’ye kazandıracağı haklar var. Boğaz’da kaç kez yalılara yük gemileri bindirmiştir, bu her an bir tehlikedir. Kanal İstanbul ile bu tehditler yok seviyesine geleceği gibi, büyük faydalar getirecektir.”

Borsa rekor kırdı

Ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin somut şekilde görülmeye başladığına dikkat çeken Erdoğan, özellikle ihracat ve sanayi üretiminde verimli bir dönem geçirildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Atalarımız ‘bal bal demekle ağız tatlanmaz’ der. Ekonomide her şey iyi hoş demekle çarklar dönmüyor, tencere kaynamıyor. Elle tutulur, gözle görülür icraate ihtiyaç vardır. Son dönemde bu gelişmeleri görüyoruz. Ekonomik güven endeksi 91,3 oldu. Kasım ayında kurulan şirket sayısı yüzde 10,2 artış kaydetti. İhracatımız 180 milyar doları buldu. Turist sayısı 50 milyonun üzerine çıkacak. Yeni bir rekor bekliyoruz. Konut ve otomotiv sektörlerindeki büyümeyi görmeyen yoktur. Sanayi üretimindeki artış eğilimi devam ediyor. Bu yatırımlarla inşallah 23 binin üzerinde istihdam bekliyoruz. Mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bakıldığında son 4 ayda 212 bin kişi arttı. İşsizlik rakamı yüzde 13,9 oldu. Borsamız 111 binin üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı.”

‘İstemeseniz de yaptık’

Son dönemde yapılan önemli alt yapı yatırımlarına da değinen Erdoğan, Çanakkale Boğazı’na inşa edilen köprünün kulelerin yükseldiğini belirterek, İzmir’in yolunun Gelibolu ile adeta bütünleştirildiğini, bunların birer ufuk olduğunu vurgulayarak, bunların sıradan işler olmadığını söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray ve Osmangazi Köprüsü’yle ilgili de yapamazsınız denildiğini ifade eden Erdoğan, “İsteseniz de yaptık, istemeseniz de yaptık. Her şeyden önce öyle sıradan olay değil bu iş. Eğer liderseniz, verdiğiniz kararı sonuna kadar takip eder ve işi bitirirsiniz. Şu anda düşünün artık İstanbul- İzmir 3,5 saat. Bunların ufku buna yetmez. Hayal dahi bunlar bunu edemez. İnşallah daha güzel günler var önümüzde” dedi.

2018 yılı Hizmet İhracatı Ödüllerini kazanan firmaları tebrik ederek, birinci olanlara ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi kalkınması için alın teri döken, emek veren herkesin başımızın üstünde yeri var” diye konuştu.

‘Hedefe çok yakınız’

‘Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığı kadar yakınız’ diyen Erdoğan, üçüncü çeyrekteki 0.9’luk büyüme oranıyla Türkiye’nin yeniden büyüme trendine geçtiğine vurgu yaptı. Erdoğan, “Tüm veriler ekonomik toparlanmanın hızla sürdüğünü bize gösteriyor. Meclis’te kabul edilen 2020 bütçesi de yeni bir dönemin müjdesidir. Türkiye’yi hep birlikte büyütecek, geliştirecek ve 2023 hedeflerine ulaştıracağız” dedi.

200 akademisyen Kanal İstanbul için çalıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanal İstanbul Projesi için 2011-2019 döneminde deprem analizinden şehir bölge planlamasına, ekonomiden kültürel mirasa, ekolojiden trafik yönetimine uzanan farklı disiplinlerde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan “2011-2019 Sayılarla Kanal İstanbul” başlıklı infografikte şu bilgiler verildi: Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Gazi, Başkent, Atılım, Çankırı Karatekin üniversitelerinden 200’e yakın akademisyen ve uzmanla 33 bilim dalında çalışma yürütüldü. 97 noktada çevresel ölçüm (ağır metal, toz, sediment, hidrolik ve benzeri), 15 noktada gürültü ve titreşim ölçümü, 304 noktada 17 bin metre sondaj (karada, denizde ve gölde) gerçekleştirildi. 8 noktada yer altı suyu akış tespit kuyusu, 17 noktada hidrojeolojik gözlem kuyusu açıldı. 57 kurum ve kuruluştan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) görüşü alındı. Türkiye ve Fransa’da laboratuvar deneyleri ve simülasyonları gerçekleştirildi.

Pirireis suya iniyor

Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayisine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle bugün havuza çekilecek. Gölcük Tersane Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek törende ayrıca, 5. gemi Seydialireis’in ilk kaynağı da yapılacak.

150 milyar $’lık hizmet ihracatı hedefi uzak değil

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı İlker Aycı, 50 milyar dolar olan hizmet ihracatını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirlediği 150 milyar dolara çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bu hedefin de üzerine çıkabileceklerini belirten Aycı, hizmetler ihracatının 25.8 milyar dolar cari fazla vererek bu alandaki potansiyelini gösterdiğini söyledi. Aycı, “Kapsamlı bir strateji ve el birliği ile yürürsek, 150 milyar dolar hedefi hiç uzak değildir” dedi. Aycı, şu bilgileri verdi:

“Turizmde ülkemiz büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. 45.6 milyon turist sayısına ulaştık. Paydaşların katkısıyla turizm gelirlerinin de hak ettiği yeri almasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Sağlık sektöründe, dışarıya hasta gönderen ülke konumundan, son 10 yılda üç kat büyüme gerçekleştiren bir güce dönüştük. Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. Hedefimiz ilk üç. Eğitimde ise 2023 hedefimiz olan 350 bin uluslararası öğrenciyi daha hızlı yakalayacağımıza inanıyoruz. Medya ve kültürel hizmetler ihracatında özellikle dizilerimizle bugün 140 ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD’nin ardından ikinci sıradayız. Devlet aklının katkısıyla çok daha farklı boyutlara gelebiliriz.”

‘Havacılıkta markayız’

Dünyada hava ve deniz köprüleri oluşturan limanların öneminin farkında olduklarını kaydeden Aycı şöyle devam etti:

“Limancılık, yer hizmetleri ve havalimanı işletmeciliğinde son 10 yılda üç kat büyüdük. Bilişim ve yazılım teknolojileri, 10 yılda üç katına çıkan ihracata ulaştı. Müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri alanında özgüvenimiz çok yüksek. Tedarik zinciri ve mühendislik ile daha fazla katma değer üretebiliriz. Lojistik hizmetleri hava, kara, deniz ve demiryolu ile ülkemizin önemli bir gücü. Yolcu taşımacılığı hizmetlerinde ise Türkiye, özellikle havacılıkta dünyada marka oldu. Taşımacılığın diğer alanlarında da hub olma stratejisini sağlamamız gerekiyor.”

DTV’ye ödül

Filmcilik, Eğlence ve ve Diğer Kültür Hizmetleri kategorisinde üçüncülük ödülü, DTV Haber ve Görsel Yayıncılık’ın oldu. Ödülü, Genel Müdür Murat Saygı’ya, Bakan Ruhsat Pekcan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, TİM Baykanı İsmail Gülle ve HİB Başkanı İlker Aycı verdi.

‘Net ihracatçı konumundayız’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin yatırım, üretim ve ihracata dayalı bir ekonomi modeli üzerinde yürüdüğünü vurgularken, bu anlamda hizmet ihracatında net ihracatçı konumunda bulunduklarını dile getirdi. Pekcan, “28 milyar dolar hizmet fazlası vermiş durumdayız” dedi.

‘Sektörü destekledik’

Pekcan, “Mal ticaretindeki 27 milyar dolar fazlayla birlikte 55 milyar dolar katkı sağlandı. Yurt dışındaki ülkelerde yaşayanlar; sofralarında Türk yemeklerini yerken, Türkiye’de üretilmiş televizyonlarında Türk dizileri izlerken Türkiye’de tatile geliyorlar... Hizmet ihracatı sektörlerini destekleyen önemli çalışmaları hayata geçirdik. Bunun sonuçlarını almaya ve katkıya devam ediyoruz” diye konuştu.

700 milyon izliyor

Pekcan, “Dizilerimiz 140 ülkede 700 milyon izleyiciyle buluşmaktadır. Eğitim sektöründe 2012 yılına göre 5 kat artırarak 170 bin (yabancı) öğrenciye ulaşmış durumdayız” dedi.

Türkiye’nin müteahhitlik sektöründe ulaştığı seviyeden bahseden Pekcan, “487 milyar dolar olan dünya müteahhitlik pazarından 22 milyar dolar pay alıyoruz. Değer olarak yedinci, müteahhit firma sayısı açısından ikinci sıradayız” diye konuştu.

Bakan Pekcan, bilişim sektörüne verdikleri önemden bahsederek, sanayi ürünleri grubunda yüksek teknolojili ürün ihracatının payı Türkiye’den yapılan ihracatta yüzde 3,5 düzeyinde iken, serbest bölgelerden yapılan ihracatta bu oranın yüzde 9 düzeyinde olduğunu söyledi.

2022’de hedef sıfır cari açık

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin ihracatını en çok artıran ülkeler arasında yedinci sıraya yükseldiğini hatırlatırken, yılı hem mal, hem de hizmet ihracatında rekorlarla kapatacaklarını ifade etti. Gülle, yeni hedeflerinin 2022’de ‘sıfır cari açık’ olduğuna vurgu yaparken, cari açığı sıfıra indirecek üç maddelik ‘reçete’yi ise şöyle açıkladı:

“Birincisi yüksek oranda ithal ettiğimiz ara malını İVME Paketinin sağladığı desteklerle yerli ve milli üretim zincirine daha fazla eklemek. İkincisi, ihracatımızın katma değerini şu anki seviyenin iki katına çıkarmak, üçüncüsü ise döviz kazandırıcı faaliyetlerin sayısını artırmak.”

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