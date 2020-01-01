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    01.01.2020 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Kanal İstanbul çevre planında değişiklik

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul’un, “Çevre Düzeni Planı”nda değişikliğe gitti.

    Kanal İstanbul çevre planında değişiklik

    Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan plana göre, Kanal İstanbul Rezerv Yapı Alanı’nın 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndaki değişiklikle Kanal İstanbul’un her iki yakasında 500 bin nüfusa hitap edecek, mahalle konseptinde, yatay mimarinin hakim olduğu, düşük yoğunluklu konut alanları için yerleşim bölgeleri oluşturulacak. Yeni yerleşim alanlarında doğudan batıya, güneyden kuzeye, yeşil ekolojik koridorlara yer verilecek. Tarihi, doğal, kültürel kimliği yansıtan sit alanları, korunacak ve buraların yapılaşmaya açılması söz konusu olmayacak.

    Kanalın her iki yakasında yerleşecek nüfus, İstanbul’a başka şehirlerden gelebilecek, “göç nüfusu” değil, İstanbul’un riskli yapılarının yoğun bulunduğu yerleşik alanlarındaki nüfus olacak.

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