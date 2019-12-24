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    24.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu kabul edildi

    Kanal İstanbul projesinin, son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunup kabul edildi.

    Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu kabul edildi

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kanal İstanbul’un ÇED raporunun incelemesi, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından tamamlandı. ÇED Raporu’nun son halini değerlendiren İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, raporu yeterli bulup kabul etti. ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarla halktan gelen görüşler ışığında Bakanlık, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilecek.

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