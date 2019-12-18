‘Kanal İstanbul’da güzergâhı belirledik’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tartışmaların odağındaki Kanal İstanbul Projesi için, “Mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul’un güzergâhını belirledik, proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Fizibiliteyi en ince ayrıntısına kadar yaptık” dedi. Turhan, TBMM’de bakanlığının bütçe görüşmelerinde özetle şöyle konuştu:

757 MİLYAR HARCAMA: Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için son 17 yılda 757 milyar 200 milyon Türk lirası harcama yaptık. Demir yollarına toplamda 137 milyar 500 milyon Türk lirası yatırım yaptık. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar sayesinde yükün, demir yolu ile kara taşımacılığındaki payını iki kat artırmayı hedefliyoruz.

YILDA 18 MİLYAR TASARRUF: Bölünmüş yol uzunluğumuzu 27 bin 123 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollar sayesinde, yakıt ve iş gücünden yıllık 18 milyar Türk lirası üzerinde tasarruf sağladık. Bölünmüş yollar, toplam yol ağımızın yüzde 40’ını oluşturmasına karşın, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yaklaşık yüzde 82’sine hizmet veriyor. Ortalama hız 40 kilometreden 88 kilometreye çıktı. Yol ağında 2003-2018 arasında trafik hareketliliğinde yüzde 92’lik artış gerçekleşti, ama trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 71’lik azalma oldu.

ÖMÜR BOYU GARANTÖRLÜK YOK: Kamu-özel sektör iş birliği yöntemiyle yapacağımız yüksek standartlı ve yüksek maliyetli projelerin yatırım kararını almadan önce, projeye ilişkin ekonomik ve finansal analizlerini yapıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, 7 milyar 950 milyon dolarlık bir proje. Yükleniciler, projeyi bitirip işletme sürelerini 2027’den başlamak üzere kesimler hâlinde 2030 ortasına kadar tamamlayarak devlete teslim edecek yani ömür boyu bunlara garantörlük yok, on yıl içerisinde bunlar milletin malı olacak.

68 MİLYON AĞAÇ DİKTİK: Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nden etkilenen 1 milyon 371 bin ağaç yerine 7 milyon 142 bin ağaç diktik. Projenin sonuna kadar 540 bin ağaç daha dikeceğiz. Projelerimiz kapsamında yapılan toplam dikim 68 milyonu aştı.

RAYLARDA 200 MİLYON YOLCU: Bin 213 kilometre yüksek hızlı tren (YHT) hattı yaptık. Dünyada 8., Avrupa’da 6. yüksek hızlı tren işletmecisiyiz. Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya-İstanbul güzergâhlarında 52 milyona yakın seyahat gerçekleşti. Tüm demir yollarında sadece bu yıl 200 milyona yakın yolcu taşıdık. Şu anda Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında toplam bin 889 kilometre YHT hattı yapımına devam ediyoruz. YHT hatlarının yanı sıra, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği hızlı tren hatları da inşa ediyoruz.

SİNYALLİ HAT YÜZDE 77’YE ÇIKACAK: Yüksek kapasiteli güvenli taşımacılık sağlayabilmek için elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sinyalli ve elektrikli hatlarda yüzde 45 civarındaki hat oranımızı 2023’te yüzde 77’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

HAVADA 211 MİLYON YOLCU: Havacılıkta toplam yolcu trafiği 211 milyona ulaştı. Uçuş ağını en hızlı geliştiren ülkeyiz. 126 ülkede 326 noktaya uçuyoruz. Havacılık sektöründeki ciro, 143 milyar Türk lirasına istihdam ise 209 bine ulaştı.

KANAL İSTANBUL’A BAŞLAYACAĞIZ: İstanbul Boğazı’na alternatif sağlayacak, mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul’un güzergâhını belirledik, proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Eleştirileri saygıyla karşılıyoruz, ancak kimsenin şüphesi olmasın, projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık.

AKILLI YOL: Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı hazırladık. 505 kilometrelik akıllı yolun inşası için de çalışıyoruz.