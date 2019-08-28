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    HaberlerEkonomiKAP'a açıklandı! Resmen değişti
    28.08.2019 - 09:24| milliyet.com.tr / AA, DHA

    KAP'a açıklandı! Resmen değişti

    Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ (BOYP) ana  ortakları arasında gerçekleşen hisse devir işlemleri sonrasında, Beymen ve AY  Marka Mağazacılık, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ çatısı altında yeniden yapılandırılıyor.

    KAP'a açıklandı! Resmen değişti

    Beymen’den yapılan açıklamaya göre, Mayhoola for Investments LLC ile  Boyner Holding AŞ arasındaki ortaklığın ve Hissedarlar Sözleşmesi’nin sona ermesinin ardından 26 Ağustos’ta yapılan BOYP Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda şirket ticaret unvanının Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ olarak değiştirilmesi kararı alındı.

    Beymen ticari operasyonları, Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları  AŞ unvanı altında devam ederken, Network, Que, Divarese markalarını bünyesinde  barındıran AY Marka Mağazacılık AŞ de bu şirketin iştiraki olarak yoluna devam edecek.                

    27 Haziran’da kamuoyuna açıklandığı üzere Boyner Holding AŞ ve  Mayhoola for Investments LLC, Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ (BOYP)  şirket portföyünü paylaşarak sonlandırmıştı.

    Beymen Mağazacılık ve AY Marka  Mağazacılık Mayhoola’ya geçerken Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız  Tekstil’in tamamı Boyner Holding AŞ’nin olmuştu.

    BOYNER HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

    Basında ve sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili Boyner Holding bir açıklamada bulundu.

    Açıklamada şöyle denildi:

    “Haziran 2019’da Boyner Holding A.Ş. ile Mayhoola for Investments LLC arasındaki ortaklığın sona ermesinin ardından Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. hisselerinin tamamı Boyner Holding A.Ş’nin olmuştur. 26 Ağustos 2019’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ticari ünvanı Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilen şirket ise Beymen, Network, Divarese ve Que markalarına sahiptir. Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş faaliyetlerine, hisselerinin tamamı Boyner Ailesine ait olan Boyner Holding’in kontrolünde devam etmektedir. Basın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”

     

     

     

     

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