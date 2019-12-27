Kapadokya'daki tesisler yeni yılı tam dolulukla karşılayacak

Uzun yıllar ortalamasına göre, ziyaret eden turist sayısı bakımından 2019'da rekora ulaşan bölgede yeni yıla tam dolulukla girilmesi bekleniyor.

Yılbaşı gecesi bölgeyi tercih edecek yerli ve yabancı misafirler için turistik tesislerde düzenlenecek çeşitli etkinlik ve eğlencelerin hazırlıkları tamamlandı.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, AA muhabirine, 2019 turizm sezonunun bölge açısından "altın yıl" kabul edildiğini, yeni yılın ilk gününde yaşanacak yoğunluğun 2020'nin de hareketli geçeceğinin habercisi olacağını söyledi.

Dinler, bölgenin yılbaşındaki turizm potansiyeli ve 2020'deki beklentiler konusunda şu bilgileri verdi:

"2019 yılı boyunca olduğu gibi yılbaşı tatilinde de Kapadokya yine yoğun bir dönem geçirecek. Şu anda yüzde 95 doluluğa sahip olan bölgedeki tesislerimizde, yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı bekliyoruz. Bölgede program düzenlenen tesislerde 250 liradan 1000 liraya kadar fiyat aralığı var. 2020'de turist sayısında yüzde 20 civarı artış yaşanacağını düşünüyorum. Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve gelişmekte olan Güney Amerika ülkelerinden oluşan pazarla hedefe ulaşılacağına inanıyorum."

"Son 10 yılın rekorunun kırılacağı beklentisi"

Bölgedeki turizmcilerden Oğuz Kahraman da yeni yılı tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile ünlü Kapadokya'da karşılamak isteyen yerli ve yabancı konukların rezervasyon taleplerine cevap verebilmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Bölge genelinde yaşanan yoğunluğun sektör temsilcilerini memnun ettiğini dile getiren Kahraman, şöyle konuştu:

"Kapadokya'da turizm alanında çok iyi bir sezon yaşadık. Bunu da yılbaşında yüzde 100 dolulukla taçlandıracağımızı düşünüyoruz. Bünyemizde 6 otel var ve yılbaşında tamamında tam doluluk bekliyoruz. Otellerimizde zengin içerikli gala yemeği ve gecenin geç saatlerine kadar sürecek canlı müzik ve eğlence programları olacak. Bölgeyi tercih edecek olanlar, sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli aktivitelere katılabilir. Peribacaları arasındaki gezi ve etkinliklerin ardından akşam da otel ve farklı işletmelerdeki yeni yıl programlarına katılabilir. Yılbaşı tatilinden hemen sonra sömestr tatili var. Ardından yoğun bir turizm sezonuna gireceğiz. 2020 yılında son 10 yılın rekorunun kırılacağını düşünüyorum."

Otellerinde yılbaşına yönelik program için daha çok yerli konuklardan talep aldıklarını aktaran İsmail Canlı ise yemek ve eğlence aktivitelerinden faydalanmak isteyenlerin menü tercihine göre kişi başı 400 ile 700 lira arasındaki fiyatlardan faydalanabileceklerini kaydetti.