Kapadokya’ya gelen turist sayısında büyük artış!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Kapadokya, 2019 yılının ilk altı ayında İstanbul ve Antalya’dan sonra yabancı turistlerin en çok konakladığı üçüncü yer oldu.

Kapadokya’yı ziyaret eden yabancıların sayısı incelendiğinde ise Çinliler 156 bin ile birinci, Tayvanlılar 47 bin ile ikinci ve Güney Koreliler 42 bin ile üçüncü sırada yer aldı.

Son yıllarda turist sayısında yaşanan artışlarla Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Kapadokya, 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor.