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    HaberlerEkonomiKapasite kullanım oranı geriledi
    24.09.2019 - 10:04 | | AA

    Kapasite kullanım oranı geriledi

    İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3'e indi.

    Kapasite kullanım oranı geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 792 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

    Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.

    Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,2 puan gerileyerek yüzde 76,0 oldu.

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