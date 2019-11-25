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    HaberlerEkonomi Haberleri Kapasite kullanım oranı kasımda yükseldi
    25.11.2019 - 10:18 | | AA

    Kapasite kullanım oranı kasımda yükseldi

    İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye yükseldi.

    Kapasite kullanım oranı kasımda yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1786 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

    Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,2'ye çıktı.

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7'ye ulaştı.

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